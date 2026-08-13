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Происшествия

Стрельба произошла на территории школы в американском штате Джорджия

Фото: depositphotos/dechevm

В американском штате Джорджия произошла стрельба на территории школы Warner Robins High School. Об этом сообщил шериф округа Хьюстон Мэтт Моултон в своих соцсетях.

В своем обращении шериф призвал местных жителей избегать района школы и использовать альтернативные маршруты, чтобы дать возможность экстренным службам безопасно выполнять свою работу.

Информация о возможных пострадавших, погибших или задержании стрелявшего не приводится.

Ранее стрельба произошла в средней школе в пригороде Бангкока на территории тайской провинции Нонтхабури. Ее открыл ученик девятого класса школы Тхепсирин – она считается одной из лучших в стране по подготовке к поступлению в вузы.

При этом СМИ уточнили, что перед школой напавший застрелил своих бабушку и дедушку. Полиция также сообщила, что во время стрельбы в школе злоумышленник сделал 26 выстрелов. По последним данным, в результате погибли 9 человек.

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