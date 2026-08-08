Число погибших при стрельбе в школе в Таиланде выросло до 9

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Число погибших при стрельбе на территории средней школы в таиландской провинции Нонтхабури увеличилось до 9 человек. Об этом сообщила газета Thairath.

По ее данным, от полученных тяжелых ранений в больнице скончалась 12-летняя ученица.

Стрельба произошла в пятницу, 7 августа. По данным СМИ, ее открыл ученик девятого класса школы Тхепсирин – она считается одной из лучших в стране по подготовке к поступлению в вузы.

При этом журналисты уточнили, что перед школой напавший застрелил своих бабушку и дедушку у них дома.

Полиция также сообщила, что во время стрельбы в школе злоумышленник сделал 26 выстрелов. В учебном заведении обучаются более 3 тысяч учеников и работают 147 преподавателей.

