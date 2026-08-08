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Новости

08 августа, 13:20

Город

Реабилитацию Нижнего Афонинского пруда проведут на юго-западе Москвы

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Реабилитацию Нижнего Афонинского пруда проведут на юго-западе Москвы. В нем уже накопились большие объемы ила, которые уменьшили глубину и провоцируют цветение акватории, наблюдается разрушение береговой полосы, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию, работы планируем завершить до конца этого года", – отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках работ специалисты извлекут иловые отложения общим объемом 2 тысяч кубометров, обновят и укрепят береговую полосу протяженностью более 383 метров и сделают новые пологие откосы. Нижнюю часть берега укрепят при помощи забивки нового ряда лиственничных свай и формирования в некоторых подводных участках упора из гранитного щебня.

Также мастера обустроят две зоны биоплато общей площадью более 300 квадратных метров, в которые высадят водные растения.

Специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации.

Ранее на западе Москвы провели реабилитацию двух Кунцевских прудов. Специалисты извлекли со дна более 300 кубометров илового осадка. Ложе водоемов сформировали заново, отсыпав его крупнозернистым песком и устроив водоупорный слой.

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