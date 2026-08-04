На юго-западе Москвы провели реабилитацию каскада Ясеневских прудов

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Реабилитацию каскада Ясеневских прудов провели на юго-западе Москвы, сообщил комплекс городского хозяйства.

"Верхний, Средний и Нижний Ясеневские пруды расположены на территории парка на улице Паустовского, это любимое место отдыха местных жителей. Но ранее водоемы находились в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговых полос", – отметил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках работ специалисты очистили от иловых отложений объемом более 3 тысяч квадратных метров пруды, общая площадь которых составляет 1,4 гектара. Кроме того, они сформировали ложе водоемов и выполнили устройство водоупорного слоя, отремонтировали конструкцию береговых полос протяженностью более 800 метров при помощи отсыпки гравием и щебнем, а также обновили три зоны биоплато площадью более 348 квадратных метров.

Специалисты регулярно обследуют водоемы в Москве. При выявлении проблем они принимают решение о реабилитации.

Ранее в парке 50-летия Октября на западе Москвы завершилась комплексная реабилитация пруда. Водоем был искусственно создан в пойме реки Раменки и долгие годы оставался популярным местом отдыха у местных жителей. Однако к моменту обследования его состояние признали неудовлетворительным.

