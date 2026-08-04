В ЦИК опровергли стереотип, что избирательные комиссии состоят только из учителей

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Глава ЦИК Элла Памфилова опровергла стереотип, что избирательные комиссии состоят только из учителей.

"Педагогов всего 18%. Есть представители бизнеса, науки, медики, пенсионеры, рабочие, домохозяйки, студенты – кого только нет! Полный срез общества представлен в комиссиях", – рассказал Памфилова газете "Ведомости".

Кроме того, глава ЦИК уточнила, что около 80% участников избирательной системы – женщины.

Ранее сообщалось, что в честь выборов депутатов Государственной думы IX созыва в Москве выпустили транспортную карту "Тройка". На ней изображена символика, а также информирование о предстоящих трех днях голосования.

Голосование на выборах в ГД пройдет с 18 по 20 сентября. В эти же даты пройдут и другие совмещенные с голосованием выборы и референдумы, назначенные на 20 сентября.