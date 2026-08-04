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Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Первый рейс иракской авиакомпании Iraqi Airways из Багдада прибыл в московский аэропорт Внуково 4 августа.

В ведомстве отметили, что перевозчик возобновил полеты после нескольких месяцев перерыва. Теперь рейсы будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам.

Тем временем власти продолжат изучать возможности восстановления прямого авиасообщения с Мексикой. К настоящему моменту российские дипломаты провели серию консультаций с представителями органов власти, туристического бизнеса, авиакомпаний и туроператоров для проработки различных вариантов.

Главной целью этих обсуждений является попытка упрощения поездок для туристов. В частности, техническая сторона требует создания устойчивой модели перевозок и получения разрешений. Однако полноценные переговоры пока не начались.