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03 августа, 18:27

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Агроном Викулов: зола, ловушки и мульча помогут защитить огород от леопардовых слизней

Пятнистый гость из леса: угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам

Леопардовых слизней длиной до 20 сантиметров заметили в столице, сообщили очевидцы. Стоит ли бояться встречи с пятнистым моллюском и как защитить свой участок от незваных гостей – в материале Москвы 24.

Безопасный гигант?

Фото: 123RF.com/finkelsen

Жители столичного региона могут столкнуться с леопардовыми слизнями, длина которых достигает 20 сантиметров, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков. Ранее телеграм-канал Москва 24 сообщил, что очевидцы заметили этих моллюсков на территории парка "Кусково".

"Его латинское название – Limax maximus, что переводится как "самый большой слизень". Леопардовым его называют из-за характерных пятен на теле", – пояснил биолог.

По его словам, леопардовые слизни, как и большинство других, гермафродиты. Процесс их размножения включает несколько этапов: сначала особи исполняют "своеобразный танец" перед спариванием, затем забираются на дерево и прикрепляются к нему слизистой нитью. После обмена половыми продуктами моллюски расходятся, и каждая особь откладывает в землю несколько сотен яиц.

Эксперт предупредил, что слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека. Хотя большинство из них безвредны, отдельные виды способны вызывать заболевания, в том числе менингит. Заражение возможно при случайном попадании слизня в организм.

Зелень, овощи и салаты нужно тщательно промывать. Маленький слизень может оказаться на обратной стороне листа, и его легко не заметить.
Павел Глазков
кандидат биологических наук

Что касается животных, моллюски в большинстве случаев не опасны для собак во время прогулок, предупредил Глазков. Риск возникает лишь в том случае, если питомец попытается съесть слизня, однако, по словам биолога, такое случается редко. Слизь крупных слизней обладает горьким вкусом, что отпугивает животных.

В столичном регионе обитают несколько основных видов крупных слизней. Первый – рыжий дорожный, которого часто путают с испанским. Второй – леопардовый, также известный как большой серый. Третий – черно‑синий, или большой черный слизень: он может достигать 20 сантиметров в длину и занесен в Красную книгу региона.

"Ничего страшного не будет"

Фото: 123RF.com/piterpike

Леопардовый слизень – редкий аборигенный вид, который сформировался в столичном регионе естественным путем: он не был завезен извне и не выведен искусственно. Об этом Москве 24 рассказал биолог, энтомолог Роман Хряпин.

"Это достаточно красивый моллюск, обитающий преимущественно в нетронутых, диких местах. Если он выходит на освоенные человеком территории, это, вероятно, единичные случаи. Слухов о массовых вспышках его численности я не слышал", – сказал эксперт.

По его словам, на дачных участках эти слизни появляются редко, лишь в тех случаях, когда участок граничит с лесом или располагается непосредственно в лесной зоне.

Даже если такое случится, ничего страшного не будет. Этот слизень не дает высокой численности, и я ни разу не слышал о том, чтобы причинял ощутимый вред, в отличие от испанских и других, которые обычно присутствуют на дачах.
Роман Хряпин
биолог, энтомолог

Леопардовые слизни питаются разнообразной растительностью, однако их численность пока не достигает уровня, требующего специальных мер борьбы. Таким образом, поводов для беспокойства нет, подчеркнул Хряпин.

Агроном Владимир Викулов также обратил внимание, что массового нашествия этого вида моллюсков ждать не стоит.

"Леопардового слизня я встречал всего 2–3 раза и всегда в единичных экземплярах, хотя мой участок граничит с лесом. Массового нашествия не было и не будет", – рассказал он Москве 24.

По словам эксперта, если особь единичная, значительного вреда она не нанесет. В качестве профилактики Викулов рекомендовал использовать мульчу, непривлекательную для моллюсков: опилки, кору или мелкий гравий. Эти материалы создают шероховатую поверхность, затрудняющую передвижение слизней, в отличие от влажной гладкой почвы, по которой они перемещаются легко.

Посыпание золой тоже эффективно, поскольку она имеет щелочную реакцию, слизни ее избегают. Можно обратиться и к ручному сбору с использованием ловушек-приманок (слизни ночные, днем они прячутся): положить плоские предметы (доски, картон) во влажных местах, периодически заглядывать туда и собирать моллюсков.
Владимир Викулов
агроном

Также можно использовать ловушки с перебродившим составом: для этого нужно прикопать емкость достаточной глубины, так, чтобы слизни попадали внутрь и не могли выбраться.

Существует и химический метод – применение препарата метальдегид. Однако его использование следует ограничить, поскольку он токсичен для птиц и мелких животных, заключил Викулов.

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