В Московском регионе могут появиться леопардовые слизни длиной до 20 см

В текущем сезоне жители столичного региона могут столкнуться с леопардовыми слизнями, длина которых может достигать 20 сантиметров. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

Всего в Москве и области обитают три основных вида крупных слизней. Один из них – рыжий дорожный, которого часто путают с испанским. Другой – леопардовый, или большой серый.

"Его латинское название – Limax maximus, что переводится как "самый большой слизень". Леопардовым его называют из-за характерных пятен на теле", – рассказал собеседник агентства.

Леопардовые слизни, как и другие их сородичи, являются гермафродитами. Перед спариванием они исполняют своеобразный танец, после чего обычно забираются на дерево, прикрепляясь к нему с помощью слизистой нити. Затем моллюски обмениваются половыми продуктами, а после спаривания расходятся. Каждая особь откладывает в землю несколько сотен яиц.

Эксперт напомнил, что слизни могут быть переносчиками нематод – паразитов, которые могут представлять опасность для человека. Несмотря на то что большинство из них безвредны, некоторые виды могут вызвать заболевания, включая менингит, при случайном попадании слизня в организм вместе с плохо вымытыми овощами или зеленью.

"Поэтому зелень, овощи и салаты нужно тщательно промывать. Маленький слизень может оказаться на обратной стороне листа, и его легко не заметить", – предупредил Глазков.

В свою очередь, для собак на прогулке моллюски в большинстве случаев не представляют угрозы. Однако опасность для питомца возникает только при попытке съесть слизня. Тем не менее биолог назвал такое развитие событий маловероятным, поскольку слизь у крупных слизней имеет горький вкус.

Говоря о третьем виде слизней, эксперт упомянул черно-синего, или большого черного. Он тоже может достигать 20 сантиметров в длину. Он занесен в Красную книгу региона.

"Это важный момент. Люди могут увидеть крупного слизня и начать его уничтожать, а он может оказаться краснокнижным видом", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что на природных территориях столицы появились зайчата. Отмечалось, что с середины апреля у зайцев в городе проходит массовое рождение детенышей. Горожан предупредили, что трогать или забирать зайчонка при встрече не стоит.