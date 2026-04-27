Эксперт Голосова: зола из печи и черный перец помогут в борьбе с испанскими слизнями

Источники микробов: как обезопасить огород от испанских слизней

В Московском регионе фиксируют рост активности испанских слизней, опасных для огорода, сообщили СМИ. Как защититься от моллюсков и ожидает ли дачников их нашествие в 2026 году, разбиралась Москва 24.

Ползучая неприятность

Фото: 123RF.com/andov

Рост активности испанских слизней регистрируется в Московском регионе: часть популяции активизируется с возвращением тепла и могла сохраниться, несмотря на суровую зиму. Об этом предупредил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев.

Текущее похолодание в столице, возможно, еще уменьшит их количество, но говорить об исчезновении рано.
Владимир Пинаев
доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы

При этом специалист предупредил: испанские слизни не ядовиты и не кусают, однако после случайного прикосновения к моллюску необходимо тщательно вымыть руки, так как на поверхности могут находиться яйца гельминтов. Убирать моллюсков стоит только в перчатках.

Также Пинаев предупредил, что слизень отличается крайней прожорливостью и высокой способностью к размножению, что может нарушить естественный баланс в пищевых цепочках.

Ранее стало известно, что несколько регионов России готовятся к возможному нашествию саранчи в 2026 году. В Волгоградской области специалисты обнаружили большие запасы зимующей саранчи, поэтому мероприятия по борьбе с вредителем на этот год усилили. В свою очередь, в Дагестане ожидают массовый вылет саранчи в северных районах, а в Хакасии и Саратовской области высокая численность вредителя прогнозируется при условии сухой и жаркой весны с летом.

Как избавиться

Фото: 123RF.com/annazdasiuk

Биолог Роман Хряпин в беседе с Москвой 24 согласился с тем, что количество слизней этим летом будет чуть меньше обычного из-за холодной зимы, способствующей их вымерзанию.

Для огородников они вредны, как и любые другие такие моллюски, поедающие зелень. При этом они не имеют специфических видов паразитов, которые могли бы переносить на себе. Однако механически, как и любые другие слизни, могут подцепить на себя яйца гельминтов, пока ползают по разным не самым чистым поверхностям.
Роман Хряпин
биолог

Биолог добавил, что избавиться от испанских слизней, как и любых других, можно несколькими методами. 

"Один из них – просто убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены. Помимо этого, можно расставить ловушки, например с пивом, или разложить небольшие доски, под которыми днем в солнечную погоду слизни будут собираться и прятаться. После этого доску надо поднять и собрать моллюсков", – порекомендовал специалист. 

В свою очередь, председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосова отметила в разговоре с Москвой 24, что в целом еще перед наступлением зимы важно хорошо убирать территорию под кустарниками, чтобы не было листвы и травы, где испанские слизни могут оставлять кладки яиц.

Еще можно опудривать растения натуральными средствами, которые им неприятны: золой из печки, черным или красным перцем, горчичным порошком, табачной пылью. Используют также грубую мульчу, например щепу или гравий, чтобы затруднить их передвижение. Плюс сооружают желоба с водой по периметру грядки, где слизни будут тонуть. 
Людмила Голосова
председатель Профсоюза садоводов России

Кроме того, можно построить для растений теплицу, а проветривать ее через форточки, а не через дверь, чтобы моллюски не оказались внутри. Что касается деревьев, то их стоит белить, тогда по ним будет невозможно ползти вверх, отметила эксперт.

Она также добавила, что в целом испанских слизней нельзя назвать катастрофой, поскольку они являются обычными моллюсками. Вероятно, некогда они были занесены на территорию России, а потом размножились, как колорадский жук.

