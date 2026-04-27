Правкомиссия одобрила увеличение пошлины за оформление ВНЖ для иностранцев в 5 раз

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в Налоговый кодекс РФ, которые предполагают увеличение пошлины за получение ВНЖ для иностранных граждан с 6 до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект.

Изменения касаются пункта 1 статьи 333.28 второй части Налогового кодекса. В то же время корректировки освобождают от уплаты этой госпошлины лиц, подписавших контракт с ВС РФ, и членов их семей.

Ранее комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил проект об ужесточении требований к трудовым мигрантам. Документом предлагается обязать обязать их детей по достижении 18 лет выехать из России в течение 30 дней или оформить патент.

Более того, проектом предусматривается аннулирование ВНЖ или РВП мигрантов, которые работали менее 10 месяцев в течение года со дня их выдачи.