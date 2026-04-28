Грузовой корабль "Прогресс" состыкован с МКС

Фото: depositphotos/3DSculptor

Грузовой корабль "Прогресс МС-34" успешно пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Корабль доставил на борт станции свыше 2,5 тонны грузов. При этом ключевой новинкой стал новый скафандр "Орлан-МКС" № 8. Помимо этого, грузовик пополнил запасы МКС топливом для дозаправки, кислородом для поддержания атмосферы, питьевой водой, продуктами питания и санитарно-гигиеническими средствами.

Кроме того, в грузовом отсеке "Прогресса" находится оборудование и расходные материалы для проведения серии научных экспериментов – "Виртуал", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Биодеградация" и "Сепарация".

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" стартовала с космодрома Байконур 26 апреля. Примерно за 9 минут она вывела "Прогресс" на околоземную орбиту. За двое суток полета корабль сделал 33 оборота вокруг Земли.