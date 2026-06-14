Собянин: новый сход с Патриаршего моста появится над Водоотводным каналом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Патриарший мост в Москве оборудуют новым сходом на Якиманскую набережную. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, работы пройдут над Водоотводным каналом. Строительство завершится в 2027 году.

Объект будет в цилиндрической формы. В центре оборудуют лифтовую шахту, а вокруг нее по спирали сделают лестницу.

В настоящее время с моста на набережную можно попасть по временным спускам. Новый сход сделает прогулки более комфортными, в том числе для маломобильных москвичей и туристов.

"Уверен, благодаря этому объекту пеший маршрут от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной станет еще популярнее", – отметил градоначальник.

Он уточнил, что в этой части Центрального административного округа уже многое сделано для развития пешеходной инфраструктуры. Например, в 2024 году появился мост, который соединил стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную.

Ранее сообщалось, что столичные районы Дорогомилово и Пресненский соединит пешеходная галерея. После окончания работ она станет частью нового пешеходного маршрута от моста Академика Королева до делового центра "Москва-Сити". Завершение строительства запланировано на 2029 год.