Пострадавшие при пожаре в доме Омска оказались жителями Узбекистана

Фото: МАХ/"Прокуратура Омской области"

Все пострадавшие при пожаре в строящемся многоэтажном доме в Омске оказались жителями Узбекистана. Об этом РИА Новости заявили в региональном следственном управлении СК России.

"Все пострадавшие – строители-подрядчики, жители Узбекистана", – уточнили в ведомстве.

Пожар в здании вспыхнул 15 августа. По данным МЧС, огонь охватил первый этаж, а потом перекинулся на вышестоящие этажи. Пострадали 11 человек, их госпитализировали. Восемь человек находятся в реанимации с ожогами тела от 20 до 90%, еще троих отпустили домой после осмотра врачей.

Областная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности и об охране труда. Предварительная причина возгорания – сварочные работы, во время которых загорелся утеплитель.