Почти все билеты раскуплены на первый за 1,5 года рейс из Сирии в Россию

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Почти все билеты раскуплены на первый за 1,5 года прямой рейс из Дамаска в Москву, запланированный на 16 августа, сообщил ТАСС представитель авиакомпании Syrian Airlines, возобновляющей прямое авиасообщение между Сирией и Россией.

"Первый рейс ожидается в воскресенье. Пока еще идет продажа, но уже почти полный рейс", – отметил представитель перевозчика.

Он также отметил, что билеты на предстоящие рейсы вплоть до 18 октября также продаются. Кроме того, компания работает над перспективой увеличения числа рейсов, если на них будет высокий спрос.

Прямое пассажирское авиасообщение между Дамаском и Москвой было прекращено в декабре 2024 года в связи с ситуацией в арабской республике.

Ранее сообщалось, что Россия и Таиланд обсуждают запуск прямых рейсов таиландских авиакомпаний в Москву. В настоящий момент все перелеты между странами выполняет именно российская сторона. Кроме того, планируется обеспечить как минимум один дополнительный прямой рейс за счет тайской авиакомпании.

