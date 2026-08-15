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15 августа, 16:14

Происшествия

Пострадавшие при атаке ВСУ на Брянск находятся в стабильном состоянии

Фото: МАХ/"Егор Ковальчук"

Все пострадавшие в результате атаки ВСУ на Брянск, которые были госпитализированы в областную больницу №1, находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим была оперативно оказана необходимая медицинская помощь, и поблагодарил бригады скорой помощи, врачей и медсестер за то, что они сработали "как единый механизм".

"Для устранения последствий ракетного удара незамедлительно приступили к работе коммунальные службы и спасатели", – добавил Ковальчук.

В настоящее время продолжается устранение последствий удара. Специалисты проводят поквартирный обход и фиксируют размеры ущерба, после чего будет проведена государственная экспертиза сметной стоимости.

В квартирах и подъездах уборку ведут волонтеры, представители "Народного фронта", "Красного креста" и добровольцы бригады "БАРС-Брянск". Кроме того, 15 строительных организаций занимаются демонтажем поврежденного остекления и закрытием теплового контура.

ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Брянске 14 августа. В результате атаки в здании выбило окна и остекление лоджий по фасадам. Один человек погиб, а количество пострадавших составило 9 человек.

Возбуждено уголовное дело о теракте. Для помощи пострадавшим открыта горячая линия по телефону 8 (962) 138-15-15.

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