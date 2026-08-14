Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 11:15

Происшествия

Один человек погиб при ракетном ударе по жилому дому в Брянске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Один человек погиб и еще шесть пострадали при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в Брянске, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Он отметил, что украинские военные атаковали жилой дом в Советском районе. Жильцы были эвакуированы. Кроме того, возник пожар, который тушат.

Пострадавшие, в свою очередь, были госпитализированы. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Оцениваем последствия, восстановление будет организовано", – заключил Ковальчук.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по Нижнекамску. По информации СК России, вражеские БПЛА были нацелены на жилой сектор и объекты промышленности города. Кроме того, на атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям. Погибли 13 человек, а количество пострадавших составило 48 человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В МИД РФ произошедшее назвали военным преступлением.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика