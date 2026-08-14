14 августа, 11:15Происшествия
Один человек погиб при ракетном ударе по жилому дому в Брянске
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Один человек погиб и еще шесть пострадали при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в Брянске, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
Он отметил, что украинские военные атаковали жилой дом в Советском районе. Жильцы были эвакуированы. Кроме того, возник пожар, который тушат.
Пострадавшие, в свою очередь, были госпитализированы. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
"Оцениваем последствия, восстановление будет организовано", – заключил Ковальчук.
Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по Нижнекамску. По информации СК России, вражеские БПЛА были нацелены на жилой сектор и объекты промышленности города. Кроме того, на атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям. Погибли 13 человек, а количество пострадавших составило 48 человек.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В МИД РФ произошедшее назвали военным преступлением.