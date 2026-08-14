Аэропорты Шереметьево и Домодедово работают штатно на фоне сильного ветра

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные аэропорты Шереметьево и Домодедово продолжают принимать и отправлять рейсы в обычном режиме, несмотря на штормовое предупреждение о ветре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы обеих воздушных гаваней.

В Шереметьево подтвердили, что работают штатно. В Домодедово также заверили, что погодные условия не влияют на работу аэропорта.

Ранее москвичей и гостей столицы предупредили о сильном ветре в пятницу, 14 августа. Граждан призывали быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Это соответствует восьмибалльному шторму, который может затруднять передвижение, ломать тонкие ветви и сухие сучья, а также валить ветхие и слабо закрепленные конструкции. Ожидается, что ветер ослабнет после 16:00–17:00.

