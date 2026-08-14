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14 августа, 12:56

Общество

Московский НПЗ поддержал всероссийский образовательный проект IT Camp

Фото: Максим Клемединов

Московский нефтеперерабатывающий завод выступил партнером образовательной программы "Газпром нефти" по информационным технологиям IT Camp. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Проект призван помочь студентам получить практический опыт решения индустриальных задач и подготовиться к работе в технологических компаниях. За пять лет выпускниками программы стали 444 молодых ИТ-специалиста, каждый шестой из них получил работу.

"Участие МНПЗ в IT Camp подчеркивает тесную связь между образовательными проектами и реальным производством. Для нас это возможность показать молодым специалистам, как современные цифровые решения применяются в нефтепереработке, и одновременно привлечь их к работе над практическими задачами предприятия", – отметил пресс-секретарь предприятия Федор Казанцев.

В 2026 году одним из ключевых практических кейсов проекта стало создание нового тренажера для цифровой экосистемы, внедренной на МНПЗ. Разработка студентов позволяет моделировать различные производственные сценарии и отрабатывать навыки ведения технологического процесса в условиях, приближенных к реальным. Тренажер поможет ускорить адаптацию новых сотрудников и повысить квалификацию штатного персонала.

В рамках очного интенсива на базе университета МИСиС участники изучали IT-среду компании и ее связь с бизнесом, работали с реальными кейсами индустриальных партнеров, общались с экспертами и представляли результаты проектов руководителям крупнейших компаний.

По словам руководителя программы IT Camp Леонида Потапова, участники работают над реальными задачами вместе с экспертами ведущих технологических компаний, развивают системное мышление и получают практический опыт. Такой формат помогает заявить о себе профессиональному сообществу и осознанно выбрать дальнейшую траекторию развития в топ-командах лучших высокотехнологичных компаний страны, заключил Потапов.

Проект стал частью инициативы "Десятилетие науки и технологий", которая проходит при поддержке Минобрнауки РФ и профессионального сообщества "Образовательная лига вендоров".

Ранее сообщалось, что лидерами по популярности среди специальностей в вузах России стали инженерные и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками. По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, в последние годы заметен стабильный интерес абитуриентов к инженерным направлениям и специальностям в области информационных технологий.

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