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06 августа, 11:38

Общество

Минобрнауки назвало самые популярные специальности вузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Лидерами по популярности среди специальностей в вузах России стали инженерные и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Как он отметил, в последние годы заметен стабильный интерес абитуриентов к инженерным направлениям и специальностям в области информационных технологий.

"Длинный тренд интереса абитуриентов, мы уже его фиксируем на протяжении трех-четырех лет – к специальностям инженерным, специальностям в области информационных технологий. Впрочем, они уже больше десяти лет лидируют", – подчеркнул министр.

В российские университеты на новый учебный год уже зачислены 117 тысяч человек. На отдельную квоту в 2026 году было выделено 56 684 места. На данный момент она заполнена чуть более чем на 73%.

Между тем полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в ближайшие три года. По отдельным укрупненным группам специальностей процесс начнется с 2027 года.

Приемная кампания на платные места в вузы завершится в России 30 сентября

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