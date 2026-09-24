Экономист Ордов предложил поэтапно повышать налоги для самозанятых

Налог для самозанятых курьеров и водителей необходимо повысить с 4 до 13%, заявили в Совете Федерации. Почему были предложены подобные меры и к чему они могут привести, разбиралась Москва 24.

"Надо брать полный НДФЛ"

Налоговый подход к курьерам и водителям, которые фактически работают полную неделю, но оформлены как самозанятые, необходимо пересмотреть. С такой инициативой в ходе Московского финансового форума выступил замглавы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

По его словам, платформенная экономика дает стране огромные преимущества, однако в ней есть перекос: в отдельных компаниях самозанятыми числятся сотни тысяч водителей и курьеров, все они платят налог по льготной ставке 4–6%.





Андрей Епишин заместитель главы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью. Нужно в Госдуме и Совете Федерации этот вопрос рассмотреть.

Епишин уточнил, что изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц и использует упрощенный режим для снижения налоговой нагрузки.

"Если самозанятый оказывает услуги только физлицам, то здесь надо думать. А если он полный рабочий день всю неделю годами работает на юрлиц, то налоги надо платить по-честному. Такой самозанятый водитель на цифровой платформе ничем не отличается от водителя, который работает по трудовому договору в автопарке и полностью платит все налоги и социальные взносы", – подчеркнул сенатор.

Тем временем самозанятость продолжает набирать обороты. Как сообщила заммэра Москвы и руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева, на 1 июля 2026 года число плательщиков налога на профессиональный доход в городе превысило 2,4 миллиона человек – 14% от всех самозанятых, зарегистрированных в России. Только за первое полугодие в столице этот статус оформили еще 156 тысяч человек. По словам Багреевой, режим привлекает удобством ведения дел, гибким графиком и возможностью монетизировать хобби, а город поддерживает таких предпринимателей – от цифровых сервисов до обучающих программ.

В России же по состоянию на август 2026-го общее количество самозанятых достигло 17,3 миллиона человек, следует из данных Федеральной налоговой службы. Причем за год количество выросло на 2,9 миллиона граждан.

Также ранее сообщалось, что средний заработок курьеров в России на 12% больше, чем у людей с высшим образованием. По данным аналитиков, столичные доставщики могли рассчитывать на средний доход примерно в 133 тысячи рублей, в то время как специалистам с дипломом предлагали 120 тысяч.

Лучше повышать плавно?

Режим самозанятости был крайне необходим, чтобы вывести из тени тех, кто работал нелегально, напомнил в разговоре с Москвой 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Однако, по его словам, количество наличных денег в обороте увеличивается в том числе из-за того, что некоторые ищут способы оптимизации налоговых последствий. И эти методы не всегда законны.

"С одной стороны, желание пополнить бюджет понятно. С другой – можно ли быть уверенными, что эти люди заплатят 13%, если сейчас 4%? Разница между этими цифрами даже психологически весьма существенна. Возможно, повышать нужно поэтапно, планово, по 2% в год", – предложил Ордов.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Тогда самозанятые, мне кажется, психологически смирились бы с идеей социальной справедливости: они не должны платить существенно меньше, чем среднестатистический гражданин, пользуясь всеми соцгарантиями – бесплатной медициной, образованием. Поэтому причин не рассматривать для них минимальную ставку в 13%, которую платит любой работающий несамозанятый гражданин, нет. На мой взгляд, в этом смысле это даже более справедливо.

В то же время экономист призвал не забывать, что для многих самозанятость – форма дополнительной экономической активности и рабочие места. Если эти люди встанут на биржу труда, им надо будет выплачивать пособия по безработице.

"То есть, погнавшись за 13%, можно получить дополнительные расходы. Граждане все равно продолжат свою деятельность, но уйдут либо в наличные, либо в банковские переводы, которые отслеживаются, но с точки зрения налоговых последствий пока не приводят к необратимым требованиям уплаты", – добавил экономист.

Уйдут в тень?

Юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша в разговоре с Москвой 24 предположил, что повышение налогов может иметь и обратный эффект.

Когда ставки растут, есть риск, что государство начнет получать меньше. Люди соотносят свои доходы, расходы и риски, связанные с неуплатой, и пытаются обойти систему, отметил эксперт.





Дмитрий Кваша юрист, управляющий партнер консалтингового бюро В случае самозанятых так просто уйти в тень не получится, поскольку они уже работали таким способом, раскрыли себя, получали доход. Если продолжить получать деньги на карту, но без статуса самозанятого, это легко выявляется. Тут же придет предписание, произойдет проверка, и налог будет начислен.

По его оценке, скорее всего, люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам. Если они трудятся полный день как самозанятые и это их основной источник дохода, вероятно, перейдут на ИП и начнут платить те же 6%.

Однако, скорее всего, часть людей решит полностью уйти в тень и может прийти к нарушению закона ради сохранения части прибыли, заключил Кваша.

