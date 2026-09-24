Экономист Ордов предложил поэтапно повышать налоги для самозанятых

Налог для самозанятых курьеров и водителей необходимо повысить с 4 до 13%, заявили в Совете Федерации. Почему были предложены подобные меры и к чему они могут привести, разбиралась Москва 24.
"Надо брать полный НДФЛ"
Налоговый подход к курьерам и водителям, которые фактически работают полную неделю, но оформлены как самозанятые, необходимо пересмотреть. С такой инициативой в ходе Московского финансового форума выступил замглавы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.
По его словам, платформенная экономика дает стране огромные преимущества, однако в ней есть перекос: в отдельных компаниях самозанятыми числятся сотни тысяч водителей и курьеров, все они платят налог по льготной ставке 4–6%.
Епишин уточнил, что изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц и использует упрощенный режим для снижения налоговой нагрузки.
"Если самозанятый оказывает услуги только физлицам, то здесь надо думать. А если он полный рабочий день всю неделю годами работает на юрлиц, то налоги надо платить по-честному. Такой самозанятый водитель на цифровой платформе ничем не отличается от водителя, который работает по трудовому договору в автопарке и полностью платит все налоги и социальные взносы", – подчеркнул сенатор.
Тем временем самозанятость продолжает набирать обороты. Как сообщила заммэра Москвы и руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева, на 1 июля 2026 года число плательщиков налога на профессиональный доход в городе превысило 2,4 миллиона человек – 14% от всех самозанятых, зарегистрированных в России. Только за первое полугодие в столице этот статус оформили еще 156 тысяч человек. По словам Багреевой, режим привлекает удобством ведения дел, гибким графиком и возможностью монетизировать хобби, а город поддерживает таких предпринимателей – от цифровых сервисов до обучающих программ.
В России же по состоянию на август 2026-го общее количество самозанятых достигло 17,3 миллиона человек, следует из данных Федеральной налоговой службы. Причем за год количество выросло на 2,9 миллиона граждан.
Также ранее сообщалось, что средний заработок курьеров в России на 12% больше, чем у людей с высшим образованием. По данным аналитиков, столичные доставщики могли рассчитывать на средний доход примерно в 133 тысячи рублей, в то время как специалистам с дипломом предлагали 120 тысяч.
Лучше повышать плавно?
Режим самозанятости был крайне необходим, чтобы вывести из тени тех, кто работал нелегально, напомнил в разговоре с Москвой 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.
Однако, по его словам, количество наличных денег в обороте увеличивается в том числе из-за того, что некоторые ищут способы оптимизации налоговых последствий. И эти методы не всегда законны.
"С одной стороны, желание пополнить бюджет понятно. С другой – можно ли быть уверенными, что эти люди заплатят 13%, если сейчас 4%? Разница между этими цифрами даже психологически весьма существенна. Возможно, повышать нужно поэтапно, планово, по 2% в год", – предложил Ордов.
В то же время экономист призвал не забывать, что для многих самозанятость – форма дополнительной экономической активности и рабочие места. Если эти люди встанут на биржу труда, им надо будет выплачивать пособия по безработице.
"То есть, погнавшись за 13%, можно получить дополнительные расходы. Граждане все равно продолжат свою деятельность, но уйдут либо в наличные, либо в банковские переводы, которые отслеживаются, но с точки зрения налоговых последствий пока не приводят к необратимым требованиям уплаты", – добавил экономист.
Уйдут в тень?
Юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша в разговоре с Москвой 24 предположил, что повышение налогов может иметь и обратный эффект.
Когда ставки растут, есть риск, что государство начнет получать меньше. Люди соотносят свои доходы, расходы и риски, связанные с неуплатой, и пытаются обойти систему, отметил эксперт.
По его оценке, скорее всего, люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам. Если они трудятся полный день как самозанятые и это их основной источник дохода, вероятно, перейдут на ИП и начнут платить те же 6%.
Однако, скорее всего, часть людей решит полностью уйти в тень и может прийти к нарушению закона ради сохранения части прибыли, заключил Кваша.