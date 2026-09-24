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24 сентября, 15:09

Экономика

Россияне начали получать уведомления об уплате налога на доходы по вкладам за 2025 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Федеральная налоговая служба приступила к информированию о необходимости уплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2025 год. Соответствующие уведомления россияне уже начали получать.

Налогом облагается не вся сумма вклада, а только доход, превышающий необлагаемый порог. Его рассчитывают как произведение 1 миллиона рублей и максимальной ключевой ставки Центробанка России, действовавшей на первое число каждого месяца в течение года.

В 2025 году максимальная ставка составляла 21%, поэтому порог для уплаты налога – 210 тысяч рублей. Ставка налога – 13%. Если суммарный доход по всем вкладам превысит сумму в 2,4 миллиона рублей, то с суммы превышения налог взимается по повышенной ставке 15%.

Самостоятельно рассчитывать налог не нужно, это делают налоговые органы. Подавать декларацию также не требуется, банки сами передают в ФНС сведения о выплаченных процентах. Уплатить налог за 2025 год необходимо не позднее 1 декабря 2026-го.

Ранее Минфин России выступил с предложением ввести налог на добавленную стоимость в размере 22% на иностранные товары, которые покупают через Сеть. Уплачивать налог будут электронные торговые площадки.

Кроме того, министерство предложило установить таможенный сбор в 100 рублей за посылку с товарами личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемыми из-за рубежа почтовыми отправлениями.

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