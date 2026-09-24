На Урале возбуждено дело после гибели 3-летней девочки, выпавшей из окна 11-го этажа

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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после гибели 3-летней девочки, которая выпала из окна 11-го этажа. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области в MAX.

Тело было найдено у одного из домов по улице Академика Ландау. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Предполагается, что ребенок остался без присмотра. Как отметил начальник пресс-службы главного управления областного МВД России Валерий Горелых, в квартире девочка была вместе с 8-месячным братом. Их мать ушла по делам.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее мальчик задохнулся в бане в Полевском Свердловской области. Тело 12-летнего ребенка было обнаружено поздним вечером 5 сентября в предбаннике частного жилого дома в селе Косой Брод. Предварительно, он скончался от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.