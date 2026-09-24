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24 сентября, 20:08

Политика

Зеленский опасается, что после завершения конфликта его будут ненавидеть сограждане

Фото: AP Photo/Seth Wenig

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что опасается, что после завершения конфликта его будут ненавидеть или хотеть убить сограждане. Его слова передает Wall Street Journal.

По словам украинского лидера, он и его команда стараются выполнять работу "не ради уважения людей".

"<...> Ччтобы после войны и после завершения президентского срока ты мог продолжать жить в своей стране, ходить по улицам и никто не хотел тебя убить и не ненавидел", – объяснил он.

Зеленский также сказал, что за время нахождения у власти допускал ошибки, но не стал уточнять, по какой именно причине граждане могут желать его смерти.

Ранее президент Украины заявил, что прилетит в Москву "на ракете". Фразу он закончил нецензурным выражением. Это прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая сказала, что Зеленский опасается, что его ждет судьба Лжедмитрия, самозванца эпохи Смутного времени, прахом которого зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши.

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