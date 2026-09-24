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24 сентября, 18:30

Происшествия

Москвичка организовала похищение друга мужа, чтобы прекратить их общение

Фото: MAX/"Столичный СК"

В Москве женщина организовала похищение друга мужа, чтобы разорвать их общение. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, не позднее 7 сентября москвичка из личной неприязни решила лишить потерпевшего свободы. Она хотела заставить его прекратить общение со своим супругом. Через интернет-сервис женщина нашла четырех соучастников, распределила роли и разработала план, заранее арендовав квартиру на Тверской улице.

Одна из соучастниц начала переписку с потерпевшим в социальной сети. Войдя в доверие, 18 сентября она заманила мужчину на встречу в арендованную квартиру и заперла входную дверь. Затем организатор и остальные соучастники прибыли на место, представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на потерпевшего наручники, изъяли телефон и заблокировали выход.

Мужчину удерживали около часа, отпустив только после того, как он пообещал прекратить общение с супругом организатора. Следователи совместно с оперативниками задержали организатора и трех соучастников. Им предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По ходатайству следствия суд избрал фигурантам меры пресечения. Местонахождение еще одного участника устанавливается. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и иных лиц, причастных к преступлению.

Ранее в Удмуртии двух мужчин заподозрили в похищении несовершеннолетних и вымогательстве. По предварительным данным, злоумышленники напали на двух юношей, силой посадили их в машину и вывезли, а затем потребовали у них 300 тысяч рублей. Когда выяснилось, что такой суммы у них нет, нападавшие поменяли требования: предложили указать на человека, у которого могут быть эти деньги. После этого похищенных внезапно отпустили.

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