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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что передача Киеву разведывательной информации со стороны Вашингтона является единственной причиной продолжения конфликта. Об этом он сказал в своем подкасте.

По словам Карлсона, если бы не поддержка США, Украина не смогла бы вести военные действия.

"Дело не в том, что народ Украины этого хочет. Он находится в заложниках у никем не избранного президента, который устранил гражданские свободы в стране, запретил крупнейшую христианскую церковь и сажает людей в тюрьму за критику в свой адрес", – подчеркнул журналист.

Карлсон отметил, что в подобных условиях Россия вынуждена отвечать на растущую агрессию со стороны Украины. Журналист также охарактеризовал украинского лидера Владимира Зеленского как "безумца и тирана".

Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским выразил надежду, что конфликт удастся разрешить до зимы. Он сказал, что обсуждает условия мирного соглашения Москвы и Киева с Владимиром Путиным. Трамп уверен, что российский и украинский президенты планируют "заключить сделку".

В МИД России отметили, что продолжение СВО не мешает поиску достижения устойчивого урегулирования по Украине. Целью России является долгосрочное устойчивое урегулирование, которое обеспечит решение тех задач и достижение тех целей, которые были сформированы Путиным в момент начала спецоперации.