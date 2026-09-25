Силы ПВО отражают крупную атаку БПЛА на Ульяновск

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны отражают крупную атаку вражеских беспилотников на Ульяновск. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам БПЛА. Русских также напомнил о запрете съемки дронов и работы ПВО.

О каких-либо повреждениях на городских объектах не сообщалось.

Ранее три человека пострадали в результате удара ВСУ по автомобилю на территории фермы компании "Мираторг" в Выгоничском районе Брянской области. Медики оказали раненым необходимую помощь. При ударе также пострадали сельскохозяйственные животные.

В Запорожской области при атаке ВСУ погиб водитель автомобиля скорой помощи. Инцидент произошел в районе села Малая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа. Еще три человека получили ранения. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте.