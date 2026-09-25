Мужчина погиб при атаке беспилотника на грузовик в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником грузовой автомобиль в районе поселка Пятницкое Волоконовского округа Белгородской области. В результате погиб мужчина, сообщили в региональном оперштабе.

Еще одного мужчину со множественными осколочными ранениями доставили в Волоконовскую центральную районную больницу. После оказания помощи пострадавшего переведут в Валуйскую ЦРБ.

Ранее восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при отражении массированной атаки БПЛА на Ульяновск. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого три человека получили ранения в результате удара ВСУ по машине на территории фермы компании "Мираторг" в Выгоничском районе Брянской области. Медики оказали раненым необходимую помощь.