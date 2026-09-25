Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 11:00

Происшествия

В Чечне школьник спас 1,5-годовалого ребенка, упавшего в выгребную яму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Чечне 10-летний школьник Якуб Альвиев спас 1,5-годовалого ребенка, упавшего в выгребную яму. Об этом сообщил RT со ссылкой на тетю мальчика.

Инцидент произошел 22 сентября. Как рассказала женщина, ребенок соседей, который только недавно начал ходить, упал в уличный туалет. Его мать позвала на помощь, но мужчины не могли туда пролезть.

"Стали просить ребятишек помочь. Все растерялись, а мой племянник сразу сказал, что спасет ребенка", – сказала она.

К тому времени малыш уже начал тонуть, на поверхности оставалась только голова. Мужчины держали Альвиева за ноги, а уже руками он смог дотянуться до мальчика. В результате вытащили обоих.

Четыре года назад у Альвиева умер отец, сейчас его воспитывают мама и тетя. Родственники отмечают, что он всегда всем помогает.

"Я за него всегда переживаю, говорю, что он единственный у меня мужчина остался, но он все равно всегда в центре событий", – добавила тетя мальчика.

За смелый поступок школьнику вручили грамоту и денежную премию от фонда Ахмата Кадырова.

Ранее заместитель начальника МБУ "Управление строительства, единого заказчика и ЖКХ" Магомед Омаров спас ребенка, которого уносило течением во время сильного дождя в Унцукульском районе Дагестана. Инцидент произошел 11 августа в поселке Шамилькала.

Одну из поселковых дорог накрыло водой, и образовалось течение. Затем потоки воды стали уносить ребенка. Омаров побежал за ним и вытащил мальчика из воды. Ребенок не пострадал.

Читайте также


происшествиярегионы

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика