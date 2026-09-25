В Чечне школьник спас 1,5-годовалого ребенка, упавшего в выгребную яму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Чечне 10-летний школьник Якуб Альвиев спас 1,5-годовалого ребенка, упавшего в выгребную яму. Об этом сообщил RT со ссылкой на тетю мальчика.

Инцидент произошел 22 сентября. Как рассказала женщина, ребенок соседей, который только недавно начал ходить, упал в уличный туалет. Его мать позвала на помощь, но мужчины не могли туда пролезть.

"Стали просить ребятишек помочь. Все растерялись, а мой племянник сразу сказал, что спасет ребенка", – сказала она.

К тому времени малыш уже начал тонуть, на поверхности оставалась только голова. Мужчины держали Альвиева за ноги, а уже руками он смог дотянуться до мальчика. В результате вытащили обоих.

Четыре года назад у Альвиева умер отец, сейчас его воспитывают мама и тетя. Родственники отмечают, что он всегда всем помогает.

"Я за него всегда переживаю, говорю, что он единственный у меня мужчина остался, но он все равно всегда в центре событий", – добавила тетя мальчика.

За смелый поступок школьнику вручили грамоту и денежную премию от фонда Ахмата Кадырова.

Ранее заместитель начальника МБУ "Управление строительства, единого заказчика и ЖКХ" Магомед Омаров спас ребенка, которого уносило течением во время сильного дождя в Унцукульском районе Дагестана. Инцидент произошел 11 августа в поселке Шамилькала.

Одну из поселковых дорог накрыло водой, и образовалось течение. Затем потоки воды стали уносить ребенка. Омаров побежал за ним и вытащил мальчика из воды. Ребенок не пострадал.