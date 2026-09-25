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Новости

25 сентября, 16:56

Технологии

В мессенджере MAX начали тестировать рекламу в каналах

Фото: Агентство "Москва"

В каналах национального мессенджера MAX начали появляться рекламные объявления, сообщила пресс-служба сервиса.

О сроках и деталях полноформатного запуска рекламы в каналах платформы пока неизвестно, информация появится позже.

Ранее в мессенджере MAX появилось мини-приложение "Портал грантов", объединяющее информацию об актуальных мерах поддержки и помогающее пользователям подобрать подходящие гранты.

Запросы в нем фильтруются по категории, аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки. Разработчики также планируют добавить на портал ИИ-поиск и помощника для подготовки заявки.

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