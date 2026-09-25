"Манчестер Сити" признали виновным в нарушении финансовых правил АПЛ

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Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" признан виновным почти по всем пунктам обвинений, которое связаны с нарушением финансовых правил. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Дэвид Орнштейн.

По его словам, клуб планирует подать апелляцию на данное решение. Орнштейн также отметил, что санкции в отношении команды пока не утверждены.

В феврале 2024 года "Манчестер Сити" обвинили в более чем 100 финансовых нарушениях, допущенных с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Если вина клуба будет утверждена окончательно, ему может грозить снятие очков, исключение из лиги и лишение титулов.

Ранее СМИ сообщили, что Международный олимпийский комитет (МОК) может отстранить поляков от Олимпийских игр после ареста президента Национального олимпийского комитета (НОК) Польши Радослава Песевича.

В организации указали, что, если в Польше не смогут урегулировать ситуацию, членство страны в МОК может быть приостановлено, из-за чего спортсмены рискуют остаться без Олимпиады.

Песевича задержали в Варшаве в рамках уголовного расследования о мошенничестве, связанного с обанкротившейся криптовалютной компанией Zondacrypto. Чиновника подозревают в коррупции: якобы он получил часы стоимостью 40 тысяч долларов от владельца биржи в обмен на протекцию. В 2025 году криптобиржа стала генеральным спонсором Олимпийского комитета Польши.

