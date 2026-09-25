Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 17:37

Спорт

"Манчестер Сити" признали виновным в нарушении финансовых правил АПЛ

Фото: AP/Jon Super

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" признан виновным почти по всем пунктам обвинений, которое связаны с нарушением финансовых правил. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Дэвид Орнштейн.

По его словам, клуб планирует подать апелляцию на данное решение. Орнштейн также отметил, что санкции в отношении команды пока не утверждены.

В феврале 2024 года "Манчестер Сити" обвинили в более чем 100 финансовых нарушениях, допущенных с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Если вина клуба будет утверждена окончательно, ему может грозить снятие очков, исключение из лиги и лишение титулов.

Ранее СМИ сообщили, что Международный олимпийский комитет (МОК) может отстранить поляков от Олимпийских игр после ареста президента Национального олимпийского комитета (НОК) Польши Радослава Песевича.

В организации указали, что, если в Польше не смогут урегулировать ситуацию, членство страны в МОК может быть приостановлено, из-за чего спортсмены рискуют остаться без Олимпиады.

Песевича задержали в Варшаве в рамках уголовного расследования о мошенничестве, связанного с обанкротившейся криптовалютной компанией Zondacrypto. Чиновника подозревают в коррупции: якобы он получил часы стоимостью 40 тысяч долларов от владельца биржи в обмен на протекцию. В 2025 году криптобиржа стала генеральным спонсором Олимпийского комитета Польши.

Читайте также


спортза рубежом

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика