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25 сентября, 20:14

Транспорт

Новые платные участки вводятся на трассах М-4 "Дон" и М-12 "Восток"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство России утвердило распоряжение, увеличивающее протяженность платного участка дороги М-4 "Дон" после завершения реконструкции в Ростовской области, а также расширяющее перечень платных отрезков скоростной магистрали М-12 "Восток". Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Как уточнили в ведомстве, на М-4 сейчас идет масштабная реконструкция одного из самых загруженных участков в Ростовской области – с 933-го по 1024-й километр, общая протяженность которого превышает 90 километров. Помимо расширения проезжей части, работы ведутся на 20 транспортных развязках, мостах и путепроводах. Также запланировано строительство новых сооружений, чтобы ликвидировать пересечения с другими дорогами в одном уровне.

Кроме того, проект предусматривает установку наружного освещения, барьерных и сетчатых ограждений, а также шумозащитных экранов на участках, проходящих в границах населенных пунктов. Дорога будет находиться под постоянным контролем автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) и службы аварийных комиссаров.

Также платным станет отрезок с 933-го по 1024-й километр (участок с 715-го по 933-й километр платный с 2022 года). Доходы от сбора направят на содержание дороги, работу аварийных комиссаров, обеспечение безопасности движения и возврат частных инвестиций, привлеченных на создание трассы. Бесплатный проезд будет обеспечен альтернативными маршрутами, протяженность которых не превышает платный участок более чем в три раза.

На М-12 "Восток", которая является частью скоростного маршрута от Москвы до Тюмени, новый платный отрезок составит 7,045 километра. Речь идет об участке от пересечения с М-12 на обходе Казани до пересечения с М-7 "Волга". Плата будет взиматься на отрезке Казань – Шали (от Р-239 до пересечения с дорогой "Шали – Бавлы"). Все доходы от сбора направляются на содержание и обеспечение безопасности движения.

Ранее сервис автоматической оплаты проезда появился на возведенных в рамках концессионных соглашений платных дорогах – проспекте Багратиона и северном обходе Одинцова. Уточнялось, что в апреле оператор трасс внедрил решение, позволяющее закрепить номер транспорта за лицевым счетом и заранее пополнить баланс.

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