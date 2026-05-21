Возможность оплатить проезд по Мытищинской хорде появилась на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возможность оплатить проезд по Мытищинской скоростной хорде маршрутом Виноградово – Болтино – Тарасовка появилась в сервисе "Мои платежи" на портале mos.ru, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент информационных технологий города.

Благодаря такой функции можно сэкономить время на поиске и оплате счетов, а сам платный скоростной маршрут позволяет быстрее и комфортнее добираться до аэропорта Шереметьево. Хорда стала уже шестой подобной магистралью, оплатить которую можно без сторонних ресурсов, а сразу на mos.ru, рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента Владимир Новиков.

Сервис "Мои платежи" также позволяет оплачивать счета за проезд по проспекту Багратиона, Московскому скоростному диаметру, трассе М-12 "Восток", Центральной кольцевой автодороге и по Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге.

Для комфортной оплаты проезда нужно заранее указать в своем личном кабинете на mos.ru номер автомобиля, серию и номер СТС. В этом случае в день проезда по трассе счет автоматически отобразится в сервисе. Чтобы не пропустить платеж, можно настроить подписку на получение уведомлений о новых счетах.

Если данных для автоматического поиска не хватает, то можно воспользоваться виджетом "Свидетельство и номер ТС", указав данные авто и затем сохранив их, чтобы в дальнейшем не вводить повторно. Кроме того, можно настроить автоплатеж по выставленному счету. Подключить его можно после того, как автомобилист впервые проедет по магистрали и успешно оплатит проезд через сервис.

Также автолюбителям доступна услуга пополнения лицевого счета транспондера, который позволяет автоматически списывать средства за проезд по платным дорогам. Сейчас такая возможность есть у тех, кто установил транспондеры АО "Новое качество дорог" и ООО "Объединенные системы сбора платы". Кроме того, водители с транспондерами имеют возможность подключить автоплатеж по расписанию.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что Краснобогатырскую улицу, которая проходит через Преображенский и Богородский районы, ожидает масштабная реконструкция. Также будут приведены в порядок участки Богородского шоссе и улицы Богатырский Мост. Всего планируется провести реконструкцию более 5 километров дорог, обновить тротуары и установить новые светофоры.

