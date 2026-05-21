21 мая, 07:14

Политика

В Крыму назвали бравадой слова Зеленского об ударах по России в июне

Фото: ТАСС/EPA/Leszek Szymanski

Слова украинского президента Владимира Зеленского о подготовке плана ударов по России в июне являются не чем иным, как бравадой для западных покровителей. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

Депутат убежден, что президент Украины постоянно нуждается в доказательствах своей платежеспособности перед западными спонсорами, поэтому и прибегает к провокациям и террористическим акциям.

В частности, Киев стремится убедить партнеров в своей способности продолжать конфликт.

"То, что Украина стала расходным материалом в западной геополитике, это уже очевидно. Она утратила давным-давно суверенитет, территориальную целостность, утрачена полностью управляемость страной", – заключил Константинов.

Заявление Зеленского ранее прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подобные выпады не способствуют достижению мирного разрешения кризиса.

До этого СВР России выяснила, что ВСУ планируют провести новую серию ударов по регионам России с территории стран Балтии. Киев намерен использовать прибалтийские воздушные коридоры для сокращения времени подлета и повышения эффективности атак.

