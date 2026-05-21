21 мая, 07:55

Спорт

Сборная Москвы выиграла золото на первенстве России по фехтованию в Туле

Фото: телеграм-канал "Федерация фехтования России"

Сборная Москвы, в составе которой выступали два спортсмена из фехтовальной школы "Юность Москвы", завоевала золото на командных соревнованиях саблистов в рамках первенства России по фехтованию в Туле. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу спортивного учреждения.

Во время турнира отличились, в частности, Иван Новиков и Иван Цыпин, а также Юрий Карцев и Петр Фомин. В финале они обыграли сборную Новосибирской области.

Обладателем бронзы, в свою очередь, стала команда "Беларусь-1".

Ранее воспитанники спортшколы "Юность Москвы" выступили на чемпионате и Кубке России по гребле на байдарках и каноэ в Краснодарском крае. Москвичи завоевали несколько серебряных и бронзовых медалей.

Также успешно выступили спортсмены "Московской горнолыжной академии" на соревнованиях по сноуборду среди людей с нарушениями слуха в рамках чемпионата РФ и Всероссийских детско-юношеских игр. В возрастной группе девочек 10–12 лет первое место заняла Доминика Лапенкова, а ее подруга по команде, София Кашкарова, стала третьей.

