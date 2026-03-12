Форма поиска по сайту

12 марта, 08:06

Спорт

Спортсмены "Московской горнолыжной академии" завоевали медали чемпионата России

Фото: телеграм-канал "Московская горнолыжная академия"

На склонах горнолыжного комплекса в городе Кусе Челябинской области проходят соревнования по спорту глухих – сноуборду – в рамках чемпионата России и Всероссийских детско-юношеских состязаний, сообщила пресс-служба спортивного учреждения.

Среди девочек 10–12 лет лучший результат показала Доминика Лапенкова, ее подруга по команде София Кашкарова – третья. В категории юниоров 13–19 лет Максим Чуйков взял золото, Марк Гаврилов – серебро.

В чемпионате России среди женщин старше 15 лет все три медали завоевали спортсменки "Московской горнолыжной академии": Анна Сурмилина – золото, Мария Капустина – серебро, Милена Сафина – бронза.

Ранее сообщалось, что победительница чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева досрочно завершила зимний сезон из-за ангины. Последний раз спортсменка участвовала в соревнованиях в начале февраля. На турнире "Русская зима" в Москве она стала последней.

