США потеряли самолет-заправщик в ходе операции в Иране

Фото: ТАСС/EPA/JAGADEESH NV

Армия США потеряла самолет-заправщик KC-135 в ходе военной операции в Иране. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

Уточняется, что инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве над Ираком. При этом потеря самолета не была связана с атакой Ирана или дружественным огнем.

"В инциденте участвовали два самолета. Один из самолетов упал в западной части Ирака, а второй благополучно приземлился. Это не было связано с вражеским огнем или дружественным огнем", – говорится в сообщении командования.

В данный момент ведутся спасательные работы. Более подробная информация будет предоставлена позже.

Ранее возгорание произошло на американском авианосце USS Gerald R. Ford, который находится в Красном море и участвует в военной операции против Ирана. Пожар начался в помещениях прачечной. При этом причина возгорания не связана с боевыми действиями.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.