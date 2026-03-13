Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:15

Происшествия

США потеряли самолет-заправщик в ходе операции в Иране

Фото: ТАСС/EPA/JAGADEESH NV

Армия США потеряла самолет-заправщик KC-135 в ходе военной операции в Иране. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

Уточняется, что инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве над Ираком. При этом потеря самолета не была связана с атакой Ирана или дружественным огнем.

"В инциденте участвовали два самолета. Один из самолетов упал в западной части Ирака, а второй благополучно приземлился. Это не было связано с вражеским огнем или дружественным огнем", – говорится в сообщении командования.

В данный момент ведутся спасательные работы. Более подробная информация будет предоставлена позже.

Ранее возгорание произошло на американском авианосце USS Gerald R. Ford, который находится в Красном море и участвует в военной операции против Ирана. Пожар начался в помещениях прачечной. При этом причина возгорания не связана с боевыми действиями.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Иран выдвинул условия для возобновления переговоров с США

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
происшествияза рубежом

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика