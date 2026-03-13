Число среднесрочных госконтрактов в Москве выросло до 27% в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве доля контрактов со сроком исполнения 2–3 года в общем объеме закупок увеличилась с 20 до 27% в 2025 году. Об этом сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, такие контракты приносят выгоду и бизнесу, и заказчикам. С их помощью государственные и муниципальные компании могут рассчитать закупки на длительный срок, правильно распределить средства и получать товары и услуги непрерывно в течение 2–3 лет.

Предприниматели же за счет увеличения сроков контрактов получают гарантированные заказы и предсказуемый доход. Таким образом, они могут составлять планы на годы вперед.

Как правило, среднесрочные договоры заключаются для закупок в разных отраслях: жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, благоустройство, социальная сфера.

"Перечень товаров, работ и услуг, по которым применяется среднесрочная контрактация, насчитывает 147 наименований – от продовольственных товаров, автомобильных запчастей и саженцев до банковских услуг и юридического консалтинга", – сказала заммэра.

При этом в столице сокращается число краткосрочных договоров, отметил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Только за прошлый год доля контрактов, заключаемых на срок до 1 года, снизилась с более чем половины до трети.

По его словам, такие контракты в скором времени будут использовать только для нерегулярных заказов, например для ремонтных работ или закупки высокотехнологичного оборудования. Более длительные договоры снизят трудозатраты и оптимизируют нагрузку на специалистов контрактных служб.

Ранее Багреева рассказала, что столичные заказчики провели 4,8 тысячи совместных закупок на портале поставщиков в прошлом году. Это на 14% больше, чем в 2024-м. Кроме того, за счет снижения начальной цены в закупках город сэкономил 960 миллионов рублей.

