13 марта, 09:19

Экономика

Число среднесрочных госконтрактов в Москве выросло до 27% в 2025 году

В Москве доля контрактов со сроком исполнения 2–3 года в общем объеме закупок увеличилась с 20 до 27% в 2025 году. Об этом сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, такие контракты приносят выгоду и бизнесу, и заказчикам. С их помощью государственные и муниципальные компании могут рассчитать закупки на длительный срок, правильно распределить средства и получать товары и услуги непрерывно в течение 2–3 лет.

Предприниматели же за счет увеличения сроков контрактов получают гарантированные заказы и предсказуемый доход. Таким образом, они могут составлять планы на годы вперед.

Как правило, среднесрочные договоры заключаются для закупок в разных отраслях: жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, благоустройство, социальная сфера.

"Перечень товаров, работ и услуг, по которым применяется среднесрочная контрактация, насчитывает 147 наименований – от продовольственных товаров, автомобильных запчастей и саженцев до банковских услуг и юридического консалтинга", – сказала заммэра.

При этом в столице сокращается число краткосрочных договоров, отметил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Только за прошлый год доля контрактов, заключаемых на срок до 1 года, снизилась с более чем половины до трети.

По его словам, такие контракты в скором времени будут использовать только для нерегулярных заказов, например для ремонтных работ или закупки высокотехнологичного оборудования. Более длительные договоры снизят трудозатраты и оптимизируют нагрузку на специалистов контрактных служб.

Ранее Багреева рассказала, что столичные заказчики провели 4,8 тысячи совместных закупок на портале поставщиков в прошлом году. Это на 14% больше, чем в 2024-м. Кроме того, за счет снижения начальной цены в закупках город сэкономил 960 миллионов рублей.

Читайте также


Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

