Рябков заявил, что РФ не откажется от линии на поддержку Кубы

Россия не откажется от принципиальной линии на поддержку Кубы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы стоим плечом к плечу с Кубой и, подчеркиваю, не отказываемся от принципиальной линии на поддержку государства, которое нам исторически близко, которое оказывает нам – России – ценную поддержку на международных площадках", – приводит его слова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Москва возмущена уровнем цинизма Вашингтона – Штаты ужесточают противозаконную и неприемлемую блокаду Гаваны, при этом заявляя о некой готовности к диалогу. Данная ситуация является циничным проявлением доктрины Монро с нетерпимостью к "инакомыслию" во всем Западном полушарии.

Рябков также добавил, что Россия в курсе ситуации вокруг поездки представителей ЦРУ на Кубу.

"Мы в постоянном контакте с представителями кубинского руководства и напрямую по всем аспектам происходящего с ними взаимодействуем. Так что для нас это не новость", – заключил он.

В марте американский президент Дональд Трамп назвал Кубу следующей целью США, а в мае подтвердил намерение направить авианосец "Авраам Линкольн" к кубинскому побережью сразу после завершения конфликта в Иране.

Однако бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что лидер США не планирует вооруженной агрессии или полномасштабного вторжения на остров. По его словам, Трамп дал понять, что не думает о подобном сценарии.