30 марта, 04:41

Политика

Трамп назвал Кубу следующей целью США

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба станет следующей целью для США уже в ближайшем будущем. Об этом он сообщил журналистам.

Трамп не уточнил никаких подробностей, добавив лишь, что считает Кубу страной, которая находится в состоянии экономического упадка.

При этом глава Белого дома заявил, что не возражает против периодических поставок нефти на Кубу по гуманитарным соображениям другими странами, в том числе Россией.

Ранее Трамп пригрозил властям Кубы "недружественным переворотом", подчеркнув, что их страна находится в затруднительном положении с гуманитарной точки зрения.

СМИ утверждали, что американское правительство хочет отстранить от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля без смены политической системы. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию.

В свою очередь, сам Диас-Канель заявил, что любой потенциальный агрессор неизбежно столкнется на Кубе с непреодолимым сопротивлением. По его словам, США почти ежедневно публично угрожают Кубе свержением конституционного порядка силой.

