14 мая, 10:27

Минздрав РФ: рассчитать идеальный вес можно по формуле "рост минус 100"

Фото: 123RF.com/lilya

Для расчета своего идеального веса можно использовать формулу "рост минус 100", которая даст приемлемое значение массы тела. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

"Самый простой способ рассчитать свой нормальный вес – это отнять от роста 100. Допустим, при росте 173 сантиметра можно весить 73 килограмма", – пояснил эксперт.

Вместе с тем Тутельян обратил внимание на существующие заболевания, которые могут привести к ожирению независимо от питания. В то же время у здоровых людей, добавил он, вес напрямую зависит от рациона и калорийности пищи.

В период похудения можно прибегнуть к диете с острой пищей, рекомендовала ранее врач-диетолог Наталья Мизинова. Во время ограничения рациона еда часто кажется пресной, и специи помогают ее разнообразить, способствуя снижению веса.

Например, существуют приправы с липолитическим эффектом, расщепляющие подкожный жир. Однако эксперт предупредила о том, что острая пища может вызвать воспаления в ЖКТ, особенно у людей с проблемами желудка и пищевода.

