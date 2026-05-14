Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 09:35

Политика

Украинский суд отправил под стражу экс-главу офиса Зеленского Ермака

Фото: ТАСС/EPA/MAXYM MARUSENKO

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в отношении экс-главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака, отправив его под стражу. Об этом пишут местные СМИ.

Уточняется, что Ермака отправили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере 140 миллионов гривен, то есть около 3,1 миллиона долларов. При этом ранее прокуратура требовала назначить залог в 180 миллионов гривен, то есть 4,1 миллиона долларов.

"Отрицаю любые обвинения, буду продолжать бороться, но суд принял такое решение, остаюсь на Украине. Думаю, что группа адвокатов будет подавать апелляцию", – сказал Ермак в зале суда.

Экс-глава офиса Зеленского отметил, что у него нет денег для внесения залога, однако "достаточно знакомых и друзей", которые могли бы внести данную сумму за него.

Ермаку ранее были предъявлены обвинения в легализации денег при строительстве коттеджного поселка с частными резиденциями в селе Козин Киевской области. Утверждалось, что преступная группа незаконно легализовала 460 миллионов гривен, то есть 779 миллионов рублей. По данным СМИ, фигурантом уголовного дела может стать и сам Зеленский.

Читайте также


судыполитиказа рубежом

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика