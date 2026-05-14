Украинский суд отправил под стражу экс-главу офиса Зеленского Ермака

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в отношении экс-главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака, отправив его под стражу. Об этом пишут местные СМИ.

Уточняется, что Ермака отправили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере 140 миллионов гривен, то есть около 3,1 миллиона долларов. При этом ранее прокуратура требовала назначить залог в 180 миллионов гривен, то есть 4,1 миллиона долларов.

"Отрицаю любые обвинения, буду продолжать бороться, но суд принял такое решение, остаюсь на Украине. Думаю, что группа адвокатов будет подавать апелляцию", – сказал Ермак в зале суда.

Экс-глава офиса Зеленского отметил, что у него нет денег для внесения залога, однако "достаточно знакомых и друзей", которые могли бы внести данную сумму за него.

Ермаку ранее были предъявлены обвинения в легализации денег при строительстве коттеджного поселка с частными резиденциями в селе Козин Киевской области. Утверждалось, что преступная группа незаконно легализовала 460 миллионов гривен, то есть 779 миллионов рублей. По данным СМИ, фигурантом уголовного дела может стать и сам Зеленский.

