Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 08:40

Общество

Метеорологическое лето вернулось в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Метеорологическое лето вернулось в столицу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В среду, 13 мая, среднесуточная температура воздуха в городе составила 16,3 градуса. Поэтому именно этот день можно считать началом метеорологического лета.

Не менее теплым будет и четверг, 14 мая. Ночью температура не опускалась ниже 12,6 градуса. В дневное время столбики термометров будут находиться на отметке выше 20 градусов.

Леус добавил, что с каждым днем до середины следующей недели будет становиться все теплее. Во вторник–среду, 19–20 мая, температура поднимется выше плюс 25 градусов.

Как отметила в беседе с ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова, температура в столичном регионе в ближайшие дни будет выше нормы на 4–7 градусов. При этом к концу недели среднесуточная температура достигнет 16 градусов, что является нормой для второй декады июня.

Ранее сообщалось, что Москву накрыл "плаксивый" атлантический циклон с кратковременными дождями различной интенсивности. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, такая погода будет наблюдаться по субботу, 17 мая, включительно. При этом наиболее сильные дожди ожидаются 14 мая.

"Утро": плюс 23 градуса ожидается в Москве 14 мая

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика