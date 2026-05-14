14 мая, 06:27

Общество

Кратковременный дождь и до 23 градусов ожидаются в Москве 14 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в четверг, 14 мая, составит от 21 до 23 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь в отдельных районах.

В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 19 до 24 градусов тепла. В некоторых районах тоже возможны небольшие осадки и гроза.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть восточный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что грозы с небольшими дождями будут идти в Московском регионе как минимум до конца рабочей недели. При этом, по ее словам, непогода возможна и в выходные дни.

Синоптик напомнила, что гроза относится к локальным явлениям, которые нельзя спрогнозировать более чем на трое суток, поэтому точности в этом вопросе нет.

Синоптик Леус оценил влияние "супер Эль-Ниньо" на климат в Москве

