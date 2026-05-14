14 мая, 03:57

В РФ планируют сразу продлевать аккредитацию врачей, получивших новую категорию

Комитет Госдумы по охране здоровья намерен поддержать правительственный законопроект, избавляющий медицинских работников от двойной бюрократической нагрузки. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава комитета Сергей Леонов.

Он отметил, что сейчас медикам приходится подтверждать право на работу каждые 5 лет, проходя процедуру аккредитации. Получение квалификационной категории, необходимое для карьерного роста, не освобождает от этой обязанности, даже при успешной сдаче экзаменов.

Новые поправки устраняют это дублирование: присвоение категории по той же специальности станет основанием для пролонгации аккредитации на пятилетний срок.

Парламентарий подчеркнул, что данная мера является большим плюсом для врачебного сообщества, поскольку сократит объем бумажной работы и высвободит время для непосредственного оказания помощи пациентам. Комитет планирует рекомендовать палате принять законопроект в первом чтении.

Помимо этого, документ направлен на модернизацию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Планируется полностью перевести учет данных об аккредитации в цифровой реестр. Выдача бумажных свидетельств будет прекращена, однако у специалистов сохранится право запросить официальную выписку в традиционном виде.

Ранее Министерство здравоохранения РФ подготовило проект приказа, согласно которому с 1 сентября 2026 года в России может быть введено более 10 новых медицинских специальностей и должностей. Среди них – врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины.

