В России может появиться более 10 новых медицинских специальностей

С 1 сентября 2026 года в России может быть введено более 10 новых медицинских специальностей и должностей. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство здравоохранения РФ.

Согласно документу, в официальную номенклатуру планируется включить ряд новых позиций. Среди них – врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, медицинский микробиолог, медицинский логопед, а также медицинский психолог и нейропсихолог.

Помимо этого, ведомство предлагает узаконить должности специалиста по физической реабилитации (кинезиоспециалиста), специалиста по эргореабилитации (эргоспециалиста) и нутрициолога.

Также в перечне могут официально появиться медицинская сестра по медицинской реабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся.

Одновременно с расширением списка специальностей Минздрав намерен прекратить прием на обучение по ряду устаревших направлений. Речь идет о враче-диабетологе, враче-сексологе, враче-педиатре городском (районном) и фельдшере-наркологе.

При этом в ведомстве подчеркнули, что для специалистов, уже работающих на этих позициях, должности будут сохранены.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что планируют сократить нагрузку на врачей с помощью искусственного интеллекта. Особенно это касается работы с документацией. В ведомстве отметили, что в настоящее время уже вводится ряд подобных разработок, включая ИИ.