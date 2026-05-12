12 мая, 07:47

Политика

Путин в Кремле отужинал со своей первой учительницей Гуревич

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Гуревич посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней. Подробности программы визита рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, педагог осталась в столице, и для нее была подготовлена специальная культурная программа. В частности, Гуревич посетила Московскую государственную картинную галерею народного художника СССР А. Шилова и другие экскурсии. Кульминацией визита стал личный ужин с Путиным в резиденции президента.

Гуревич была классным руководителем Путина в средней школе. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что она оказала на него одно из самых сильных влияний, и отмечал, что поддерживает общение с ней по сей день.

Российский лидер 9 мая поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы. Он отметил, что забота об отчизне объединяет всю Россию, а граждане свято чтят заветы и наследие солдат Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Путин пригласил свою первую учительницу на Парад Победы в Москву

