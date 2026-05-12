12 мая, 19:27

Песков: Россия уведомила другие страны об испытаниях "Сармата"

Москва уведомила США и другие страны об испытаниях межконтинентальной ракеты "Сармат". Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разумеется", – подтвердил он ТАСС.

Ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" во вторник, 12 мая. Главные ее преимущества – дальность полета, грузоподъемность, скорость подготовки к запуску, а также наличие средств противодействия, которые обеспечивают надежное преодоление как текущих, так и будущих систем ПРО.

Владимир Путин указал, что дальность применения ракетного комплекса может составлять более 35 тысяч километров. "Сармат" способен двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Вместе с тем комплекс может преодолеть все существующие системы противовоздушной обороны (ПРО).

Российский лидер также уточнил, что "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года.

