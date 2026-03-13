Лукашенко рассказал о покупке у России ракетного комплекса "Орешник"

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о покупке у России ракетного комплекса "Орешник". Его слова передает информагентство БелТА.

Он поблагодарил Владимира Путина за помощь, оказанную республике. По словам президента Белоруссии, он сам попросил российского лидера предоставить государству ракетный комплекс.

При этом Лукашенко уточнил, что республика выплатила России деньги за "Орешник".

В конце декабря 2025 года министерство обороны РФ сообщило, что "Орешник" и оснащенное им подразделение заступили на боевое дежурство в Белоруссии. Специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители заранее прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах.

Вместе с тем Лукашенко опровергал информацию о том, что комплекс размещен в Слуцке. По его словам, эти сведения распространили "очумелые" за границей.

Также он указывал, что размещение ракетного комплекса на территории республики стало ответом на угрозы со стороны стран Европы. По его словам, обсуждение ракетного комплекса прекратится, если европейские страны "от этого отойдут", однако они этого "не хотят".

Вместе с тем белорусский лидер подчеркивал, что в стране планировалось разместить максимум 10 "Орешников", которые не будут находиться на одном месте. Предполагалось, что комплексы будут барражировать по определенным точкам и смогут при необходимости нанести удар.