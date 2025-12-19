Лукашенко заявил, что "Орешник" заступил на боевое дежурство

Фото: kremlin.ru

Российский ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе выступления на заседании Всебелорусского народного собрания.

"Вот он заступил на боевое дежурство, там не одна машина, не буду рассказывать, сколько их. И сама пусковая установка – это белорусское производство", – передает его слова ТАСС.

Белорусский лидер также опроверг информацию о том, что "Орешник" размещен в Слуцке. По его словам, подобные сведения распространили "очумелые" за границей.

Ранее Лукашенко указывал, что размещение "Орешника" на территории Белоруссии стало ответом на угрозы со стороны европейских стран. По словам белорусского лидера, обсуждение ракетного комплекса прекратится, если Европа "от этого отойдет", однако она "не хочет".