Герасимов сообщил о формировании бригады, оснащенной комплексом "Орешник"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сформирована бригада, оснащенная новым комплексом "Орешник", заявил генерал армии Валерий Герасимов на брифинге военных атташе иностранных государств.

Он отметил, что Вооруженные силы России были расширены этой бригадой в 2025 году.

Ранее Владимир Путин говорил, что "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года. Он напомнил, что впервые ракета была использована в ходе боев в ноябре 2024-го.

Помимо этого, глава государства указал на успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и безэкипажного подводного аппарата "Посейдон".

Путин подчеркнул, что они на протяжении долгого времени будут являться уникальными и единственными в своем роде из-за использования ядерной энергетической установки. Данные комплексы позволят обеспечить "стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции РФ на десятилетия вперед".

